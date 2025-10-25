25.10.2025
Смотреть онлайн Деспина Папамихаил - Язмин Ортензи 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Ibague: Деспина Папамихаил — Язмин Ортензи . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Ibague
Завершен
(5:7, 6:2, 3:5)
(5:7, 6:2, 3:5)
1 : 2
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Язмин Ортензи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Деспина Папамихаил - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Язмин Ортензи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Деспина Папамихаил - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Язмин Ортензи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Деспина Папамихаил - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Деспина Папамихаил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Язмин Ортензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Язмин Ортензи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Деспина Папамихаил - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Язмин Ортензи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Язмин Ортензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Деспина Папамихаил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Деспина Папамихаил - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Язмин Ортензи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Деспина Папамихаил - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Деспина Папамихаил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Язмин Ортензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Деспина Папамихаил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Деспина Папамихаил - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Язмин Ортензи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Язмин Ортензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Деспина Папамихаил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Язмин Ортензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Деспина Папамихаил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Язмин Ортензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Язмин Ортензи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Деспина Папамихаил - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Деспина Папамихаил
Язмин Ортензи
1 победа
0 побед
100%
0%
08.11.2025
Деспина Папамихаил
2:0
Язмин Ортензи
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
57%
59%
Реализация брейк - пойнтов
27%
60%
Комментарии к матчу