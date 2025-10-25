25.10.2025
Смотреть онлайн Cardozo/De La Fuente - Salvo/Ratti 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Santiago MD: Cardozo/De La Fuente — Salvo/Ratti . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Santiago MD
Завершен
(6:7, 6:3, 1:0)
2 : 1
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Cardozo/De La Fuente - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Cardozo/De La Fuente - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Cardozo/De La Fuente - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Cardozo/De La Fuente - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Salvo/Ratti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Salvo/Ratti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Cardozo/De La Fuente - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Salvo/Ratti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Salvo/Ratti - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Salvo/Ratti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Salvo/Ratti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Cardozo/De La Fuente - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Cardozo/De La Fuente - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Cardozo/De La Fuente - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Cardozo/De La Fuente - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Salvo/Ratti - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Cardozo/De La Fuente - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Salvo/Ratti - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Cardozo/De La Fuente - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Salvo/Ratti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Cardozo/De La Fuente - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
61%
51%
Реализация брейк - пойнтов
57%
60%
Комментарии к матчу