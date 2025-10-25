25.10.2025
Смотреть онлайн Игнасио Монзон - Хуан Мануэль Ла Серна 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Santiago: Игнасио Монзон — Хуан Мануэль Ла Серна . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Santiago
Завершен
(1:6, 6:4, 2:6)
1 : 2
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Хуан Мануэль Ла Серна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Игнасио Монзон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Хуан Мануэль Ла Серна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Игнасио Монзон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Хуан Мануэль Ла Серна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Хуан Мануэль Ла Серна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Игнасио Монзон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Игнасио Монзон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Игнасио Монзон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Игнасио Монзон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Игнасио Монзон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Игнасио Монзон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Хуан Мануэль Ла Серна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Игнасио Монзон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Хуан Мануэль Ла Серна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Хуан Мануэль Ла Серна - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
45%
70%
Реализация брейк - пойнтов
33%
67%
