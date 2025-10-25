25.10.2025
Смотреть онлайн Лоренцо Мусетти - Александр Зверев 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — ATP Вена: Лоренцо Мусетти — Александр Зверев, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:45 по московскому времени и пройдет на корте CENTER COURT.
МСК, 1/2 финала, Корт: CENTER COURT
ATP Вена
Завершен
(4:6, 5:7)
(4:6, 5:7)
0 : 2
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
9
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
77%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Игры 1/2 финала
Комментарии к матчу