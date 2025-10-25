25.10.2025
Смотреть онлайн Рената Заразуа - Марцинко Петра 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Tyler: Рената Заразуа — Марцинко Петра . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
ITF W100 Tyler
Завершен
(6:3, 3:6, 2:6)
1 : 2
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Марцинко Петра - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Марцинко Петра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Рената Заразуа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Рената Заразуа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Рената Заразуа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Марцинко Петра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Рената Заразуа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Рената Заразуа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Рената Заразуа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Рената Заразуа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Марцинко Петра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Рената Заразуа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Марцинко Петра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Марцинко Петра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Марцинко Петра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Марцинко Петра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Рената Заразуа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Марцинко Петра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Рената Заразуа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Рената Заразуа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Марцинко Петра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Марцинко Петра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Марцинко Петра - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Марцинко Петра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Марцинко Петра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Марцинко Петра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
История последних встреч
Рената Заразуа
Марцинко Петра
0 побед
1 победа
0%
100%
05.06.2025
Марцинко Петра
2:0
Рената Заразуа
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
48%
56%
Реализация брейк - пойнтов
75%
47%
Комментарии к матчу