Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Roman Andres Burruchaga - Хуан Мануэль Черундоло 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Costa do Sauipe: Roman Andres BurruchagaХуан Мануэль Черундоло, 1/4 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:45 по московскому времени и пройдет на корте Quadra Central.

МСК, 1/4 финала, Корт: Quadra Central
Challenger Costa do Sauipe
Roman Andres Burruchaga
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
25 октября 2025
Хуан Мануэль Черундоло
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Roman Andres Burruchaga - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Roman Andres Burruchaga - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Roman Andres Burruchaga - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Roman Andres Burruchaga - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Roman Andres Burruchaga - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Хуан Мануэль Черундоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Roman Andres Burruchaga - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Roman Andres Burruchaga - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Хуан Мануэль Черундоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Roman Andres Burruchaga - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Roman Andres Burruchaga - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Roman Andres Burruchaga - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Roman Andres Burruchaga - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Roman Andres Burruchaga - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
2
1
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
65%
46%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
Игры 1/4 финала
25.10
Аргентина Roman Andres Burruchaga Аргентина Хуан Мануэль Черундоло
2
0
6
2
6
3
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
WTA Ухань
WTA Ухань
Китай
ATP Шанхай
ATP Шанхай
Китай
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Адмирал Адмирал
Трактор Трактор
9 Ноября
10:00
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Зенит Зенит
9 Ноября
14:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Колорадо Колорадо
Эдмонтон Эдмонтон
9 Ноября
06:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA