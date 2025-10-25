25.10.2025
Смотреть онлайн Roman Andres Burruchaga - Хуан Мануэль Черундоло 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Costa do Sauipe: Roman Andres Burruchaga — Хуан Мануэль Черундоло, 1/4 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:45 по московскому времени и пройдет на корте Quadra Central.
МСК, 1/4 финала, Корт: Quadra Central
Challenger Costa do Sauipe
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Roman Andres Burruchaga - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Roman Andres Burruchaga - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Roman Andres Burruchaga - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Roman Andres Burruchaga - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Roman Andres Burruchaga - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Хуан Мануэль Черундоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Roman Andres Burruchaga - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Roman Andres Burruchaga - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Хуан Мануэль Черундоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Roman Andres Burruchaga - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Roman Andres Burruchaga - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Roman Andres Burruchaga - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Roman Andres Burruchaga - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Roman Andres Burruchaga - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
65%
46%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
