Текстовая трансляция

Гейм 1 - Артур Нагель - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Артур Нагель - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Том Парис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Артур Нагель - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Том Парис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Артур Нагель - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Артур Нагель - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 10 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Артур Нагель - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Артур Нагель - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Том Парис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Том Парис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 18 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Артур Нагель - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 20 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 40-40