25.10.2025
Матч турнира ITF M25 Sarreguemines: Том Парис — Артур Нагель . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Sarreguemines
Завершен
(7:6, 5:3)
2 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Артур Нагель - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Артур Нагель - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Том Парис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Артур Нагель - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Том Парис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Артур Нагель - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Артур Нагель - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Артур Нагель - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Артур Нагель - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Том Парис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Том Парис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Артур Нагель - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Том Парис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Артур Нагель - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
9
7
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
78%
74%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
