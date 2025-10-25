Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Янник Синнер - Александр Де Минаур 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияATP Вена: Янник СиннерАлександр Де Минаур, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на корте CENTER COURT.

МСК, 1/2 финала, Корт: CENTER COURT
ATP Вена
Янник Синнер
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
25 октября 2025
Александр Де Минаур
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Янник Синнер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Янник Синнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Янник Синнер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Янник Синнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Александр Де Минаур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Александр Де Минаур - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Янник Синнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Александр Де Минаур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Янник Синнер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Александр Де Минаур - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Янник Синнер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Александр Де Минаур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Янник Синнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Янник Синнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Александр Де Минаур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Янник Синнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Янник Синнер - взял свою подачу со счетом 30-40

История последних встреч

Янник Синнер
Янник Синнер
Александр Де Минаур
Янник Синнер
1 победа
0 побед
100%
0%
30.09.2025
Янник Синнер
Янник Синнер
2:1
Александр Де Минаур
Александр Де Минаур
Обзор

Статистика матча

Эйсы
4
2
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
73%
52%
Реализация брейк - пойнтов
80%
100%
Игры 1/2 финала
25.10
Италия Лоренцо Мусетти Германия Александр Зверев
0
2
4
6
5
7
Завершен
25.10
Италия Янник Синнер Австралия Александр Де Минаур
2
0
6
3
6
4
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Итоговый чемпионат ATP
Итоговый чемпионат ATP
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
Team Spirit Team Spirit
Team Falcons Team Falcons
12 Ноября
07:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA