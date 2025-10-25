25.10.2025
Смотреть онлайн Янник Синнер - Александр Де Минаур 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — ATP Вена: Янник Синнер — Александр Де Минаур, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на корте CENTER COURT.
МСК, 1/2 финала, Корт: CENTER COURT
ATP Вена
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Янник Синнер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Янник Синнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Янник Синнер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Янник Синнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Александр Де Минаур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Александр Де Минаур - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Янник Синнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Александр Де Минаур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Янник Синнер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Александр Де Минаур - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Янник Синнер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Александр Де Минаур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Янник Синнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Янник Синнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Александр Де Минаур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Янник Синнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Янник Синнер - взял свою подачу со счетом 30-40
История последних встреч
Янник Синнер
Александр Де Минаур
1 победа
0 побед
100%
0%
30.09.2025
Янник Синнер
2:1
Александр Де Минаур
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
73%
52%
Реализация брейк - пойнтов
80%
100%
Игры 1/2 финала
