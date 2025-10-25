25.10.2025
Смотреть онлайн Maleckova/Skoch - Ambrosio/Zantedeschi 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Rovereto WD: Maleckova/Skoch — Ambrosio/Zantedeschi, Финал . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, Финал, Корт: Center Court
WTA Rovereto WD
Завершен
(6:0, 4:6, 10:4)
2 : 1
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Maleckova/Skoch - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Maleckova/Skoch - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Maleckova/Skoch - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Maleckova/Skoch - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Maleckova/Skoch - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Maleckova/Skoch - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Maleckova/Skoch - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Maleckova/Skoch - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Ambrosio/Zantedeschi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ambrosio/Zantedeschi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Maleckova/Skoch - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Ambrosio/Zantedeschi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Ambrosio/Zantedeschi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Maleckova/Skoch - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ambrosio/Zantedeschi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ambrosio/Zantedeschi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
74%
47%
Реализация брейк - пойнтов
71%
50%
