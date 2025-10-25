Смотреть онлайн Жоао Фонсека - Хауме Мунар 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — ATP Базель: Жоао Фонсека — Хауме Мунар, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.