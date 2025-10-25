25.10.2025
Смотреть онлайн Жоао Фонсека - Хауме Мунар 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — ATP Базель: Жоао Фонсека — Хауме Мунар, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/2 финала, Корт: Center Court
ATP Базель
Завершен
(7:6, 7:5)
2 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хауме Мунар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Хауме Мунар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Хауме Мунар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Хауме Мунар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Хауме Мунар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Хауме Мунар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Жоао Фонсека - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Хауме Мунар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Хауме Мунар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Хауме Мунар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Хауме Мунар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Жоао Фонсека - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Хауме Мунар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Жоао Фонсека - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
9
11
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
85%
76%
Реализация брейк - пойнтов
50%
100%
