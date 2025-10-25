25.10.2025
Смотреть онлайн Мика Стойсавлевич - Елена Малыгина 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Wrexham: Мика Стойсавлевич — Елена Малыгина . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
МСК
ITF W100 Wrexham
Завершен
(6:2, 6:0)
2 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мика Стойсавлевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Мика Стойсавлевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Мика Стойсавлевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Мика Стойсавлевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Елена Малыгина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Мика Стойсавлевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Елена Малыгина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Мика Стойсавлевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Мика Стойсавлевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Мика Стойсавлевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Мика Стойсавлевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Мика Стойсавлевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Мика Стойсавлевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
История последних встреч
Мика Стойсавлевич
Елена Малыгина
1 победа
0 побед
100%
0%
14.10.2025
Мика Стойсавлевич
2:0
Елена Малыгина
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
85%
43%
Реализация брейк - пойнтов
42%
0%
Комментарии к матчу