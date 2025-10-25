25.10.2025
Смотреть онлайн Kubka/Sakellaridi - Brockmann/Preugschat 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Hamburg WD: Kubka/Sakellaridi — Brockmann/Preugschat . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Hamburg WD
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kubka/Sakellaridi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Brockmann/Preugschat - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Kubka/Sakellaridi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Brockmann/Preugschat - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Brockmann/Preugschat - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Kubka/Sakellaridi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Kubka/Sakellaridi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Kubka/Sakellaridi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Kubka/Sakellaridi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Kubka/Sakellaridi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Kubka/Sakellaridi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Brockmann/Preugschat - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Kubka/Sakellaridi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Brockmann/Preugschat - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Kubka/Sakellaridi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Kubka/Sakellaridi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
76%
54%
Реализация брейк - пойнтов
80%
50%
