25.10.2025
Смотреть онлайн Марсель Granollers/Орасио Себальос - Nouza P / Rikl P 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — ATP Базель - пары: Марсель Granollers/Орасио Себальос — Nouza P / Rikl P, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:55 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/2 финала, Корт: Center Court
ATP Базель - пары
Завершен
(6:1, 6:4)
2 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Марсель Granollers/Орасио Себальос - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Марсель Granollers/Орасио Себальос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Марсель Granollers/Орасио Себальос - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Nouza P / Rikl P - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Марсель Granollers/Орасио Себальос - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Марсель Granollers/Орасио Себальос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Марсель Granollers/Орасио Себальос - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Nouza P / Rikl P - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Марсель Granollers/Орасио Себальос - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Nouza P / Rikl P - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Марсель Granollers/Орасио Себальос - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Марсель Granollers/Орасио Себальос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Марсель Granollers/Орасио Себальос - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Nouza P / Rikl P - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Марсель Granollers/Орасио Себальос - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Nouza P / Rikl P - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Марсель Granollers/Орасио Себальос - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
5
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
80%
71%
Реализация брейк - пойнтов
38%
0%
