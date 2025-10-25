Текстовая трансляция

Гейм 1 - Марсель Granollers/Орасио Себальос - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Марсель Granollers/Орасио Себальос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 3 - Марсель Granollers/Орасио Себальос - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Nouza P / Rikl P - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Марсель Granollers/Орасио Себальос - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Марсель Granollers/Орасио Себальос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 7 - Марсель Granollers/Орасио Себальос - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Nouza P / Rikl P - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Марсель Granollers/Орасио Себальос - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Nouza P / Rikl P - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Марсель Granollers/Орасио Себальос - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Марсель Granollers/Орасио Себальос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 13 - Марсель Granollers/Орасио Себальос - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Nouza P / Rikl P - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Марсель Granollers/Орасио Себальос - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Nouza P / Rikl P - взял свою подачу со счетом 15-40