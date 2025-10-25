Смотреть онлайн Куан-Йи Ли/Вей-Де Линь - Mcgiffin/Sato 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Brisbane WD: Куан-Йи Ли/Вей-Де Линь — Mcgiffin/Sato . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .