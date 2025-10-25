25.10.2025
Смотреть онлайн Куан-Йи Ли/Вей-Де Линь - Mcgiffin/Sato 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Brisbane WD: Куан-Йи Ли/Вей-Де Линь — Mcgiffin/Sato . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Brisbane WD
Завершен
(6:7, 6:4, 1:0)
2 : 1
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Куан-Йи Ли/Вей-Де Линь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Mcgiffin/Sato - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Куан-Йи Ли/Вей-Де Линь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Куан-Йи Ли/Вей-Де Линь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Куан-Йи Ли/Вей-Де Линь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Mcgiffin/Sato - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Mcgiffin/Sato - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Куан-Йи Ли/Вей-Де Линь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Mcgiffin/Sato - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Mcgiffin/Sato - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Куан-Йи Ли/Вей-Де Линь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Mcgiffin/Sato - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Mcgiffin/Sato - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Куан-Йи Ли/Вей-Де Линь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Mcgiffin/Sato - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Куан-Йи Ли/Вей-Де Линь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Mcgiffin/Sato - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Куан-Йи Ли/Вей-Де Линь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Куан-Йи Ли/Вей-Де Линь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Куан-Йи Ли/Вей-Де Линь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Mcgiffin/Sato - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Куан-Йи Ли/Вей-Де Линь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
64%
57%
Реализация брейк - пойнтов
27%
29%
