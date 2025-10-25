25.10.2025
Смотреть онлайн Камилла Бартоне - Анаис Габриэл 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow Women: Камилла Бартоне — Анаис Габриэл, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:25 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 2.
МСК, 1/2 финала, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 2
UTR Pro Krakow Women
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
25 октября 2025
Игры 1/2 финала
25.10
2
0
6
6
6
6
Завершен
25.10
2
1
7
7
1
1
7
7
Завершен
25.10
1
2
4
4
6
6
2
2
Завершен
25.10
2
1
6
3
3
6
6
1
Завершен
25.10
2
0
6
4
6
4
Завершен
25.10
2
0
6
6
6
6
Завершен
25.10
2
0
6
2
6
4
Завершен
25.10
2
0
6
2
7
6
Завершен
25.10
0
2
0
6
4
6
Завершен
25.10
2
1
2
2
6
6
7
7
Завершен
19.07
2
0
6
3
6
2
Завершен
19.07
2
0
6
6
6
6
Завершен
19.07
0
2
1
6
5
7
Завершен
19.07
2
1
7
5
5
7
6
3
Завершен
19.07
2
0
6
2
6
3
Завершен
19.07
1
2
6
6
5
5
1
1
Завершен
19.07
2
1
6
7
7
5
6
1
Завершен
19.07
2
1
2
6
6
3
6
3
Завершен
19.07
1
2
7
6
4
6
4
6
Завершен
19.07
0
2
1
1
1
1
Завершен
