Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Oliwia Kuszel - Мелисса Бойден 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow Women: Oliwia KuszelМелисса Бойден, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:25 по московскому времени .

МСК, 1/2 финала
UTR Pro Krakow Women
Oliwia Kuszel
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
25 октября 2025
Мелисса Бойден
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Игры 1/2 финала
25.10
Польша Oliwia Kuszel Нидерланды Мелисса Бойден
2
0
6
6
6
6
Завершен
25.10
Польша Катажина Височанская Украина Yelizaveta Trush
2
1
7
7
1
1
7
7
Завершен
25.10
Беларусь Aliaksandra Skapets Чехия Sophie Ehrenbergerova
1
2
4
4
6
6
2
2
Завершен
25.10
Польша Магдалена Хедржак Словакия Миа Чудейова
2
1
6
3
3
6
6
1
Завершен
25.10
Украина Anastasiya Kolyada Польша Оливия Шимчух
2
0
6
4
6
4
Завершен
25.10
Польша Malgorzata Bajorek Англия Франческа Франки
2
0
6
6
6
6
Завершен
25.10
Латвия Камилла Бартоне Швейцария Анаис Габриэл
2
0
6
2
6
4
Завершен
25.10
Чехия Aneta Poborilova Польша Ольга Голас
2
0
6
2
7
6
Завершен
25.10
Англия Amelia Fortescue Чехия Rozalie Dohnalova
0
2
0
6
4
6
Завершен
25.10
Польша Lena Karolina Hornecka Польша Wiktoria Kubicka
2
1
2
2
6
6
7
7
Завершен
19.07
Польша Natalia Michta Испания Африка Бурилло Березак
2
0
6
3
6
2
Завершен
19.07
Беларусь Aliaksandra Skapets Англия Александра Питак
2
0
6
6
6
6
Завершен
19.07
Дания Николин Гуллаксен Чехия Natalie Salkova
0
2
1
6
5
7
Завершен
19.07
Чехия Adela Kroisova Словакия Сара Сучанкова
2
1
7
5
5
7
6
3
Завершен
19.07
Польша Оливия Шимчух Польша Ада Пестржинска
2
0
6
2
6
3
Завершен
19.07
Чехия Monika Jirouskova Сербия Сара Гвозденович
1
2
6
6
5
5
1
1
Завершен
19.07
Чехия Дениз Хрдинкова Чехия Klara Kajabova
2
1
6
7
7
5
6
1
Завершен
19.07
Польша Катажина Височанская Италия Алессандра Теодосеску
2
1
2
6
6
3
6
3
Завершен
19.07
Словакия Каролина Краймер Польша Ольга Голас
1
2
7
6
4
6
4
6
Завершен
19.07
Польша Oliwia Drozdz Польша Магдалена Сверчинская
0
2
1
1
1
1
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Парма Пермь Парма Пермь
12 Ноября
20:00
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
ТПС ТПС
12 Ноября
19:30
Сайпа Сайпа
Эссят Эссят
12 Ноября
19:30
Пеликанс Пеликанс
КооКоо КооКоо
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA