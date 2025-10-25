25.10.2025
Смотреть онлайн Сора Фукуда - Юсукэ Кусухара 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tanagura: Сора Фукуда — Юсукэ Кусухара . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 06:45 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tanagura
Завершен
(2:3)
(2:3)
0 : 1
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Сора Фукуда
Юсукэ Кусухара
0 побед
1 победа
0%
100%
11.06.2025
Юсукэ Кусухара
1:0
Сора Фукуда
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
88%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
0%
Комментарии к матчу