25.10.2025

Смотреть онлайн Сора Фукуда - Юсукэ Кусухара 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tanagura: Сора ФукудаЮсукэ Кусухара . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 06:45 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Tanagura
Сора Фукуда
Завершен
(2:3)
0 : 1
25 октября 2025
Юсукэ Кусухара
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 15-40

История последних встреч

Сора Фукуда
Сора Фукуда
Юсукэ Кусухара
Сора Фукуда
0 побед
1 победа
0%
100%
11.06.2025
Юсукэ Кусухара
Юсукэ Кусухара
1:0
Сора Фукуда
Сора Фукуда
Обзор

Статистика матча

Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
88%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
0%
