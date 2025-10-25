25.10.2025
Смотреть онлайн Хикару Сираиси - Браден Шик 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tanagura: Хикару Сираиси — Браден Шик . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 06:45 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tanagura
Завершен
(2:3)
(2:3)
0 : 1
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Браден Шик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Браден Шик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Браден Шик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
60%
100%
Реализация брейк - пойнтов
0%
0%
Комментарии к матчу