Смотреть онлайн Хикару Сираиси - Браден Шик 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tanagura: Хикару Сираиси — Браден Шик . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 06:45 по московскому времени .