25.10.2025

Смотреть онлайн Фангран Тянь - Ya-Yi Янг 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Brisbane: Фангран ТяньYa-Yi Янг . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .

МСК
ITF W35 Brisbane
Фангран Тянь
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
25 октября 2025
Ya-Yi Янг
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фангран Тянь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Ya Yi Yang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ya Yi Yang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Ya Yi Yang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Ya Yi Yang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Ya Yi Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
2
1
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
77%
65%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
