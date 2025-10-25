25.10.2025
Смотреть онлайн Хауато Матсуока - Чейз Фергюсон 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Huzhou: Хауато Матсуока — Чейз Фергюсон . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Huzhou
Завершен
(6:7, 2:6)
0 : 2
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хауато Матсуока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Хауато Матсуока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Чейз Фергюсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Хауато Матсуока - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Хауато Матсуока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Хауато Матсуока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Хауато Матсуока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Чейз Фергюсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Хауато Матсуока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Хауато Матсуока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Чейз Фергюсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
0
Двойные ошибки
6
0
Выигрыш первой подачи
60%
66%
Реализация брейк - пойнтов
10%
50%
