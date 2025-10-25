25.10.2025
Смотреть онлайн Екатерина Рейнголд - Мисаки Мацуда 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Qian Daohu: Екатерина Рейнголд — Мисаки Мацуда . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Qian Daohu
Завершен
(6:3, 5:3)
(6:3, 5:3)
2 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Екатерина Рейнголд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Мисаки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Мисаки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Екатерина Рейнголд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Екатерина Рейнголд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Екатерина Рейнголд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
История последних встреч
Екатерина Рейнголд
Мисаки Мацуда
0 побед
1 победа
0%
100%
14.05.2025
Екатерина Рейнголд
-:-
Мисаки Мацуда
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
70%
53%
Реализация брейк - пойнтов
57%
33%
Комментарии к матчу