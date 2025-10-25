25.10.2025
Смотреть онлайн Катарина Завацка - Shiyu Ye 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Qian Daohu: Катарина Завацка — Shiyu Ye . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Qian Daohu
Завершен
(3:6, 6:4, 5:4)
2 : 1
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Shiyu Ye - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Катарина Завацка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Shiyu Ye - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Shiyu Ye - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Катарина Завацка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Shiyu Ye - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Катарина Завацка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Shiyu Ye - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Shiyu Ye - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Shiyu Ye - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Shiyu Ye - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Катарина Завацка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Катарина Завацка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Катарина Завацка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Shiyu Ye - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Катарина Завацка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Shiyu Ye - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Катарина Завацка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Катарина Завацка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Shiyu Ye - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Катарина Завацка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Катарина Завацка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Shiyu Ye - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Shiyu Ye - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Катарина Завацка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 26 - Shiyu Ye - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Катарина Завацка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Катарина Завацка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Катарина Завацка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
55%
48%
Реализация брейк - пойнтов
47%
58%
