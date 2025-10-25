Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Дэйн Суини - Хьюитт Круз 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияITF M25 Brisbane: Дэйн СуиниХьюитт Круз . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Brisbane
Дэйн Суини
Завершен
(6:3, 3:6, 5:0)
2 : 1
25 октября 2025
Хьюитт Круз
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Хьюитт Круз - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Хьюитт Круз - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Хьюитт Круз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Хьюитт Круз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Хьюитт Круз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Хьюитт Круз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Дэйн Суини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Хьюитт Круз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Хьюитт Круз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Хьюитт Круз - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
9
1
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
68%
58%
Реализация брейк - пойнтов
32%
38%
