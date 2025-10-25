Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Charlotte Pikkaart - Lauren Felicitas Wagenaar 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Match Series - Женщины: Charlotte PikkaartLauren Felicitas Wagenaar, Финал . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 12:45 по московскому времени и пройдет на корте Court 6.

МСК, Финал, Корт: Court 6
UTR Pro Match Series - Женщины
Charlotte Pikkaart
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
25 октября 2025
Lauren Felicitas Wagenaar
Игры Финал
25.10
Германия Marlene Specht Бельгия Fanny Pire
-
-
Отказ
25.10
Германия Лаура Боенер Болгария Andzhelina Kostova
-
-
Отказ
25.10
Германия Zejda Veljacic Германия Алекса Волков
0
2
6
7
2
6
Завершен
25.10
Нидерланды Charlotte Pikkaart Германия Lauren Felicitas Wagenaar
0
2
4
6
4
6
Завершен
25.10
Германия Mariella Thamm Сербия Сара Гвозденович
2
0
6
6
6
6
Завершен
18.10
Германия Анастасия Купарев Молдова, Республика Даниела Чобану
-
-
Отменен
18.10
Сербия Klara Vaja Нидерланды Charlotte Pikkaart
0
2
1
6
2
6
Завершен
18.10
Дания Thale Myhre Болгария Andzhelina Kostova
0
2
2
2
5
5
Завершен
18.10
Германия Lauren Felicitas Wagenaar Нидерланды Pippa Bosman
0
2
6
7
6
7
Завершен
27.09
Польша Ольга Голас Германия Лея Луболдт
2
1
1
6
6
1
6
4
Завершен
27.09
Нидерланды Pippa Bosman Германия Monique Murek
-
-
Неявка команды
27.09
Германия Аннемари Лазар Франция Джейд Борнай
0
2
3
6
2
6
Завершен
27.09
Германия Lea Fojcik Нидерланды Jinte de Boer
2
0
7
5
6
3
Завершен
Комментарии к матчу
