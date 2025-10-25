25.10.2025
Смотреть онлайн Hou/Yuan - Wang/Ye 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Qian Daohu WD: Hou/Yuan — Wang/Ye . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Wang/Ye - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Wang/Ye - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Wang/Ye - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Wang/Ye - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Hou/Yuan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Wang/Ye - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Wang/Ye - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Wang/Ye - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Wang/Ye - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Hou/Yuan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Wang/Ye - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Wang/Ye - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Hou/Yuan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Wang/Ye - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
50%
61%
Реализация брейк - пойнтов
40%
67%
Комментарии к матчу