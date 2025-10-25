25.10.2025
Смотреть онлайн Луи Ларю - Игор Рибейро Маркондес 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Таиланд — ITF M15 Hua Hin: Луи Ларю — Игор Рибейро Маркондес . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:15 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Hua Hin
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Луи Ларю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Луи Ларю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Луи Ларю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Игор Рибейро Маркондес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Игор Рибейро Маркондес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Игор Рибейро Маркондес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Луи Ларю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Луи Ларю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Луи Ларю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Игор Рибейро Маркондес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Игор Рибейро Маркондес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
5
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
66%
70%
Реализация брейк - пойнтов
11%
80%
