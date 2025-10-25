25.10.2025
Смотреть онлайн Мартина Колменья - Джессика Пьери 25.10.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Queretaro: Мартина Колменья — Джессика Пьери, 1/4 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 06:20 по московскому времени и пройдет на корте Estadio.
МСК, 1/4 финала, Корт: Estadio
WTA Queretaro
Завершен
(6:1, 6:3)
2 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мартина Колменья - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Мартина Колменья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Мартина Колменья - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Мартина Колменья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Джессика Пьери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Мартина Колменья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Мартина Колменья - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Мартина Колменья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Мартина Колменья - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Джессика Пьери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Джессика Пьери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Мартина Колменья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Мартина Колменья - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Джессика Пьери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Мартина Колменья - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Мартина Колменья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
История последних встреч
Мартина Колменья
Джессика Пьери
0 побед
1 победа
0%
100%
20.05.2025
Джессика Пьери
2:0
Мартина Колменья
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
61%
34%
Реализация брейк - пойнтов
86%
67%
