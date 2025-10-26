26.10.2025
Смотреть онлайн Гамарра Мартинс И / Пигосси Л - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Florianopolis WD: Гамарра Мартинс И / Пигосси Л — Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе, 1/2 финала . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 02:20 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/2 финала, Корт: Center Court
WTA Florianopolis WD
Завершен
(6:7, 6:3, 8:10)
1 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Гамарра Мартинс И / Пигосси Л - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Гамарра Мартинс И / Пигосси Л - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Гамарра Мартинс И / Пигосси Л - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Гамарра Мартинс И / Пигосси Л - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Гамарра Мартинс И / Пигосси Л - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Гамарра Мартинс И / Пигосси Л - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Гамарра Мартинс И / Пигосси Л - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Гамарра Мартинс И / Пигосси Л - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Гамарра Мартинс И / Пигосси Л - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Гамарра Мартинс И / Пигосси Л - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Гамарра Мартинс И / Пигосси Л - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Гамарра Мартинс И / Пигосси Л - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
53%
62%
Реализация брейк - пойнтов
56%
44%
