Текстовая трансляция

Гейм 1 - Гамарра Мартинс И / Пигосси Л - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 2 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 3 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Гамарра Мартинс И / Пигосси Л - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Гамарра Мартинс И / Пигосси Л - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Гамарра Мартинс И / Пигосси Л - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 8 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 9 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 10 - Гамарра Мартинс И / Пигосси Л - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Гамарра Мартинс И / Пигосси Л - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 12 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 14 - Гамарра Мартинс И / Пигосси Л - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Гамарра Мартинс И / Пигосси Л - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Ирене Бурилло Эскориуэла/Екатерин Горгодзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 19 - Гамарра Мартинс И / Пигосси Л - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 20 - Гамарра Мартинс И / Пигосси Л - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 21 - Гамарра Мартинс И / Пигосси Л - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40