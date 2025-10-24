Смотреть онлайн Boulais/Krueger - Bianchi/Fenty 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sioux Falls MD: Boulais/Krueger — Bianchi/Fenty, 1/2 финала . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на корте Stadium 2.