24.10.2025
Boulais/Krueger - Bianchi/Fenty 24.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sioux Falls MD: Boulais/Krueger — Bianchi/Fenty, 1/2 финала . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на корте Stadium 2.
МСК, 1/2 финала, Корт: Stadium 2
Challenger Sioux Falls MD
Завершен
(3:6, 6:6)
0 : 1
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Bianchi/Fenty - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Bianchi/Fenty - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Bianchi/Fenty - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Boulais/Krueger - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Boulais/Krueger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Bianchi/Fenty - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Boulais/Krueger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Bianchi/Fenty - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Bianchi/Fenty - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Bianchi/Fenty - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Boulais/Krueger - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Bianchi/Fenty - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Boulais/Krueger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Bianchi/Fenty - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Boulais/Krueger - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Bianchi/Fenty - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Boulais/Krueger - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Bianchi/Fenty - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Boulais/Krueger - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Bianchi/Fenty - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Boulais/Krueger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
5
Двойные ошибки
5
0
Выигрыш первой подачи
79%
86%
Реализация брейк - пойнтов
50%
100%
