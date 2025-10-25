25.10.2025
Смотреть онлайн Gimbrere/Rogers - Cross/Hruncakova 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Saguenay WD: Gimbrere/Rogers — Cross/Hruncakova . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Saguenay WD
Завершен
(6:4, 5:7, 1:0)
2 : 1
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Gimbrere/Rogers - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Cross/Hruncakova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Gimbrere/Rogers - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Cross/Hruncakova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Gimbrere/Rogers - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Gimbrere/Rogers - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Gimbrere/Rogers - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Cross/Hruncakova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Cross/Hruncakova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Gimbrere/Rogers - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Gimbrere/Rogers - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Gimbrere/Rogers - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Cross/Hruncakova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Cross/Hruncakova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Gimbrere/Rogers - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Cross/Hruncakova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Gimbrere/Rogers - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Cross/Hruncakova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Gimbrere/Rogers - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Cross/Hruncakova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Cross/Hruncakova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Cross/Hruncakova - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
69%
63%
Реализация брейк - пойнтов
75%
50%
