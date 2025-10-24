24.10.2025
Смотреть онлайн Broadfoot/Slama - Cadar/Evtimova 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hilton Head WD: Broadfoot/Slama — Cadar/Evtimova . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hilton Head WD
Завершен
(6:4, 2:6, 0:1)
1 : 2
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Broadfoot/Slama - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Cadar/Evtimova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Cadar/Evtimova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Cadar/Evtimova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Broadfoot/Slama - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Broadfoot/Slama - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Broadfoot/Slama - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Cadar/Evtimova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Broadfoot/Slama - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Broadfoot/Slama - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Cadar/Evtimova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Cadar/Evtimova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Broadfoot/Slama - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Cadar/Evtimova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Cadar/Evtimova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Broadfoot/Slama - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Cadar/Evtimova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Cadar/Evtimova - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
61%
65%
Реализация брейк - пойнтов
25%
33%
Комментарии к матчу