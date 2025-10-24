24.10.2025
Смотреть онлайн Martinez/McGinnis - Payne/Shumate 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hilton Head WD: Martinez/McGinnis — Payne/Shumate . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hilton Head WD
Завершен
(6:3, 3:6, 0:1)
1 : 2
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Martinez/McGinnis - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Payne/Shumate - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Martinez/McGinnis - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Martinez/McGinnis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Payne/Shumate - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Payne/Shumate - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Martinez/McGinnis - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Martinez/McGinnis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Martinez/McGinnis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Payne/Shumate - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Payne/Shumate - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Martinez/McGinnis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Payne/Shumate - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Payne/Shumate - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Martinez/McGinnis - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Payne/Shumate - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Martinez/McGinnis - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Payne/Shumate - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
8
0
Выигрыш первой подачи
51%
65%
Реализация брейк - пойнтов
33%
38%
