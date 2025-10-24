24.10.2025
Смотреть онлайн Мэтью Форбс - Кайлан Бигун 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Norman: Мэтью Форбс — Кайлан Бигун . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Norman
Завершен
(6:3, 6:4)
(6:3, 6:4)
2 : 0
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мэтью Форбс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Кайлан Бигун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Мэтью Форбс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Кайлан Бигун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Кайлан Бигун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Мэтью Форбс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Кайлан Бигун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Кайлан Бигун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Мэтью Форбс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Мэтью Форбс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Мэтью Форбс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Кайлан Бигун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Кайлан Бигун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Мэтью Форбс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
11
3
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
88%
71%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
Комментарии к матчу