Текстовая трансляция

Гейм 1 - Мэтью Форбс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Кайлан Бигун - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Мэтью Форбс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 5 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Кайлан Бигун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Кайлан Бигун - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Мэтью Форбс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Кайлан Бигун - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Кайлан Бигун - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Мэтью Форбс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Мэтью Форбс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 15 - Мэтью Форбс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Кайлан Бигун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Мэтью Форбс - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Кайлан Бигун - взял свою подачу со счетом 30-40