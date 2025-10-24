24.10.2025
Смотреть онлайн Антония Вергара Ривера - Язмин Ортензи 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Ibague: Антония Вергара Ривера — Язмин Ортензи . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Ibague
Завершен
(1:6, 3:5)
(1:6, 3:5)
0 : 2
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Язмин Ортензи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Язмин Ортензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Antonia Vergara Rivera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Язмин Ортензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Язмин Ортензи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Язмин Ортензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Язмин Ортензи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Язмин Ортензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Язмин Ортензи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Antonia Vergara Rivera - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Antonia Vergara Rivera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Язмин Ортензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Язмин Ортензи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Antonia Vergara Rivera - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Язмин Ортензи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Язмин Ортензи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
55%
66%
Реализация брейк - пойнтов
33%
31%
Комментарии к матчу