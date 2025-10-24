24.10.2025
Смотреть онлайн Деспина Папамихаил - Карла Маркус 24.10.2025. Прямая трансляция
Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Ibague
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Деспина Папамихаил - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Деспина Папамихаил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Деспина Папамихаил - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Карла Маркус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Деспина Папамихаил - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Карла Маркус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Деспина Папамихаил - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Деспина Папамихаил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Карла Маркус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Деспина Папамихаил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Деспина Папамихаил - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Карла Маркус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Деспина Папамихаил - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Деспина Папамихаил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Деспина Папамихаил - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Деспина Папамихаил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
6
Выигрыш первой подачи
61%
52%
Реализация брейк - пойнтов
33%
33%
