25.10.2025
Смотреть онлайн Kozyreva/Shymanovich - Falkowska/Hewitt 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Tyler WD: Kozyreva/Shymanovich — Falkowska/Hewitt . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:11 по московскому времени .
МСК
ITF W100 Tyler WD
Завершен
(0:6, 7:6, 0:1)
1 : 2
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Falkowska/Hewitt - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Falkowska/Hewitt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Falkowska/Hewitt - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Falkowska/Hewitt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Falkowska/Hewitt - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Falkowska/Hewitt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Falkowska/Hewitt - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Kozyreva/Shymanovich - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Falkowska/Hewitt - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Kozyreva/Shymanovich - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Kozyreva/Shymanovich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Falkowska/Hewitt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Falkowska/Hewitt - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Kozyreva/Shymanovich - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Falkowska/Hewitt - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Kozyreva/Shymanovich - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Falkowska/Hewitt - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Kozyreva/Shymanovich - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
47%
76%
Реализация брейк - пойнтов
50%
36%
