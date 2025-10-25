25.10.2025
Смотреть онлайн Лизаразо/Перес Гарсия - Gonzalez/R Gonzalez 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Ibague WD: Лизаразо/Перес Гарсия — Gonzalez/R Gonzalez . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Ibague WD
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Gonzalez/R Gonzalez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Lizarazo/Perez Garcia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Gonzalez/R Gonzalez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Gonzalez/R Gonzalez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Gonzalez/R Gonzalez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Gonzalez/R Gonzalez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Lizarazo/Perez Garcia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Lizarazo/Perez Garcia - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Gonzalez/R Gonzalez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Lizarazo/Perez Garcia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Gonzalez/R Gonzalez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Lizarazo/Perez Garcia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Gonzalez/R Gonzalez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Lizarazo/Perez Garcia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Gonzalez/R Gonzalez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Gonzalez/R Gonzalez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Lizarazo/Perez Garcia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Gonzalez/R Gonzalez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Gonzalez/R Gonzalez - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
56%
67%
Реализация брейк - пойнтов
29%
50%
Комментарии к матчу