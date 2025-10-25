25.10.2025
Смотреть онлайн Markus/Vergara Rivera - Игита Барраса/Санчес Урибе 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Ibague WD: Markus/Vergara Rivera — Игита Барраса/Санчес Урибе . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Ibague WD
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Markus/Vergara Rivera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Markus/Vergara Rivera - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Markus/Vergara Rivera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Markus/Vergara Rivera - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Higuita Barraza/Sanchez Uribe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Markus/Vergara Rivera - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Higuita Barraza/Sanchez Uribe - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Markus/Vergara Rivera - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Markus/Vergara Rivera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Markus/Vergara Rivera - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Higuita Barraza/Sanchez Uribe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Higuita Barraza/Sanchez Uribe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Markus/Vergara Rivera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Higuita Barraza/Sanchez Uribe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Markus/Vergara Rivera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Markus/Vergara Rivera - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Markus/Vergara Rivera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
62%
47%
Реализация брейк - пойнтов
75%
29%
