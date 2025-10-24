Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Патрик Kypson - Ринки Хидзиката 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sioux Falls: Патрик KypsonРинки Хидзиката, 1/4 финала . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на корте Stadium 1.

МСК, 1/4 финала, Корт: Stadium 1
Challenger Sioux Falls
Патрик Kypson
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
24 октября 2025
Ринки Хидзиката
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ринки Хидзиката - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Ринки Хидзиката - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ринки Хидзиката - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Патрик Kypson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Ринки Хидзиката - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Патрик Kypson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Патрик Kypson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ринки Хидзиката - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Патрик Kypson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Патрик Kypson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Ринки Хидзиката - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ринки Хидзиката - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Патрик Kypson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Ринки Хидзиката - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Патрик Kypson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
4
7
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
88%
62%
Реализация брейк - пойнтов
40%
0%
Игры 1/4 финала
25.10
Франция Antoine Ghibaudo США Мартин Дамм
2
0
7
6
6
4
Завершен
24.10
США Патрик Kypson Австралия Ринки Хидзиката
2
0
6
4
6
4
Завершен
24.10
Австралия Джордан Томпсон Германия Матс Розенкранц
-
-
Отказ
24.10
США Андрес Мартин Англия Йоханнус Мандэй
0
2
3
6
3
6
Завершен
