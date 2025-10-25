25.10.2025
Смотреть онлайн Hijikata/Kiger - Мондэй/Харпер 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sioux Falls MD: Hijikata/Kiger — Мондэй/Харпер, 1/2 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на корте Stadium 2.
МСК, 1/2 финала, Корт: Stadium 2
Challenger Sioux Falls MD
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мондэй/Харпер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Hijikata/Kiger - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Мондэй/Харпер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Hijikata/Kiger - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Hijikata/Kiger - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Hijikata/Kiger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Мондэй/Харпер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Hijikata/Kiger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Мондэй/Харпер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Hijikata/Kiger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Hijikata/Kiger - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Hijikata/Kiger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Мондэй/Харпер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Hijikata/Kiger - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Мондэй/Харпер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Hijikata/Kiger - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Hijikata/Kiger - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Hijikata/Kiger - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
6
1
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
77%
63%
Реализация брейк - пойнтов
33%
0%
