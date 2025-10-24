24.10.2025
Смотреть онлайн Алиса Раме - Синджа Краус 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Florianopolis: Алиса Раме — Синджа Краус, 1/4 финала . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/4 финала, Корт: Center Court
WTA Florianopolis
Завершен
(1:6, 6:3, 4:6)
1 : 2
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Синджа Краус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Синджа Краус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Синджа Краус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Алиса Раме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Синджа Краус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Синджа Краус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Синджа Краус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Алиса Раме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Синджа Краус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Алиса Раме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Синджа Краус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Алиса Раме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Алиса Раме - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Синджа Краус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Алиса Раме - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Алиса Раме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Синджа Краус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Синджа Краус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Синджа Краус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Алиса Раме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Алиса Раме - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Алиса Раме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Синджа Краус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Алиса Раме - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Синджа Краус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Синджа Краус - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
8
4
Выигрыш первой подачи
51%
46%
Реализация брейк - пойнтов
53%
59%
Комментарии к матчу