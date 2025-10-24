24.10.2025
Смотреть онлайн Веддер/Гамис - Моннет/Нахимана 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Florianopolis WD: Веддер/Гамис — Моннет/Нахимана, 1/2 финала . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:05 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/2 финала, Корт: Court 1
WTA Florianopolis WD
Завершен
(2:6, 6:7)
0 : 2
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Моннет/Нахимана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Веддер/Гамис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Моннет/Нахимана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Моннет/Нахимана - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Веддер/Гамис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Моннет/Нахимана - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Моннет/Нахимана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Моннет/Нахимана - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Веддер/Гамис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Моннет/Нахимана - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Веддер/Гамис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Веддер/Гамис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Веддер/Гамис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Моннет/Нахимана - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Моннет/Нахимана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Моннет/Нахимана - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Моннет/Нахимана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Веддер/Гамис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Моннет/Нахимана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Веддер/Гамис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
0
6
Выигрыш первой подачи
48%
63%
Реализация брейк - пойнтов
40%
40%
