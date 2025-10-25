Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Алисия Эрреро Линьяна - Ханне Вандевинкель 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Queretaro: Алисия Эрреро ЛиньянаХанне Вандевинкель, 1/4 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на корте Estadio.

МСК, 1/4 финала, Корт: Estadio
WTA Queretaro
Алисия Эрреро Линьяна
Завершен
(2:6, 5:7)
0 : 2
25 октября 2025
Ханне Вандевинкель
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ханне Вандевинкель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Ханне Вандевинкель - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Алисия Эрреро Линьяна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Алисия Эрреро Линьяна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Ханне Вандевинкель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Ханне Вандевинкель - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Ханне Вандевинкель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Ханне Вандевинкель - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Алисия Эрреро Линьяна - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Алисия Эрреро Линьяна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Алисия Эрреро Линьяна - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Алисия Эрреро Линьяна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Алисия Эрреро Линьяна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Ханне Вандевинкель - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ханне Вандевинкель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Ханне Вандевинкель - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Ханне Вандевинкель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Ханне Вандевинкель - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Ханне Вандевинкель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Ханне Вандевинкель - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
58%
67%
Реализация брейк - пойнтов
25%
67%
Игры 1/4 финала
25.10
Италия Мартина Колменья Италия Джессика Пьери
2
0
6
1
6
3
Завершен
25.10
Испания Алисия Эрреро Линьяна Бельгия Ханне Вандевинкель
0
2
2
6
5
7
Завершен
24.10
Чехия Сара Бейлек Франция Селена Яницийевич
2
0
6
4
5
0
Завершен
Рейтинг WTA