24.10.2025
Смотреть онлайн Сара Бейлек - Селена Яницийевич 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира WTA Queretaro: Сара Бейлек — Селена Яницийевич, 1/4 финала . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на корте Estadio.
МСК, 1/4 финала, Корт: Estadio
WTA Queretaro
Завершен
(6:4, 5:0)
2 : 0
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сара Бейлек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Сара Бейлек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Селена Яницийевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Сара Бейлек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Сара Бейлек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Селена Яницийевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Селена Яницийевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Селена Яницийевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Сара Бейлек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Сара Бейлек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Сара Бейлек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Сара Бейлек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Сара Бейлек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Сара Бейлек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Сара Бейлек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Сара Бейлек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
10
Выигрыш первой подачи
60%
33%
Реализация брейк - пойнтов
62%
50%
Комментарии к матчу