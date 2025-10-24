Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Корентин Мутет - Лоренцо Мусетти 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияATP Вена: Корентин МутетЛоренцо Мусетти, 1/4 финала . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на корте CENTER COURT.

МСК, 1/4 финала, Корт: CENTER COURT
ATP Вена
Корентин Мутет
Завершен
(3:6, 4:5)
0 : 2
24 октября 2025
Лоренцо Мусетти
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Лоренцо Мусетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Корентин Мутет - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Лоренцо Мусетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
1
4
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
75%
70%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
Игры 1/4 финала
24.10
Франция Корентин Мутет Италия Лоренцо Мусетти
0
2
3
6
4
5
Завершен
24.10
Италия Янник Синнер Казахстан Александр Бублик
2
0
6
4
6
4
Завершен
24.10
Нидерланды Таллон Гриекспоор Германия Александр Зверев
0
0
0
0
Неявка команды
24.10
Австралия Александр Де Минаур Италия Маттео Берреттини
2
0
6
1
7
6
Завершен
