Смотреть онлайн Корентин Мутет - Лоренцо Мусетти 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — ATP Вена: Корентин Мутет — Лоренцо Мусетти, 1/4 финала . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на корте CENTER COURT.
МСК, 1/4 финала, Корт: CENTER COURT
ATP Вена
Завершен
(3:6, 4:5)
0 : 2
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Лоренцо Мусетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Корентин Мутет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Корентин Мутет - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Лоренцо Мусетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Лоренцо Мусетти - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
75%
70%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
