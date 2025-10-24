24.10.2025
Смотреть онлайн Эльвина Калиева - Дана Гузман 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Norman: Эльвина Калиева — Дана Гузман . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Norman
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эльвина Калиева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Эльвина Калиева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Эльвина Калиева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Эльвина Калиева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Эльвина Калиева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Дана Гузман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Дана Гузман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Эльвина Калиева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Эльвина Калиева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Эльвина Калиева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Эльвина Калиева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Эльвина Калиева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Эльвина Калиева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Дана Гузман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Эльвина Калиева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
73%
41%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
