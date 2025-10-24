24.10.2025
Смотреть онлайн Блейз Бикнелл - Педро Родригез 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Norman: Блейз Бикнелл — Педро Родригез . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Norman
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Блейз Бикнелл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Блейз Бикнелл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Блейз Бикнелл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Блейз Бикнелл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Блейз Бикнелл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Педро Родригез - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Педро Родригез - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Педро Родригез - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Блейз Бикнелл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Блейз Бикнелл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Блейз Бикнелл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Педро Родригез - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Блейз Бикнелл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Педро Родригез - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Блейз Бикнелл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Блейз Бикнелл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Блейз Бикнелл - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
70%
56%
Реализация брейк - пойнтов
57%
33%
Комментарии к матчу