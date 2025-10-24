Смотреть онлайн Блейз Бикнелл - Педро Родригез 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Norman: Блейз Бикнелл — Педро Родригез . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .