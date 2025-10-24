Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Уго Хумберт - Рейлли Опелька 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияATP Базель: Уго ХумбертРейлли Опелька, 1/4 финала . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.

МСК, 1/4 финала, Корт: Center Court
ATP Базель
Уго Хумберт
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
24 октября 2025
Рейлли Опелька
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Рейлли Опелька - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Уго Хумберт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Рейлли Опелька - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Уго Хумберт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Рейлли Опелька - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Уго Хумберт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Рейлли Опелька - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Уго Хумберт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Рейлли Опелька - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Уго Хумберт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Рейлли Опелька - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Уго Хумберт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Уго Хумберт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Рейлли Опелька - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Уго Хумберт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Рейлли Опелька - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Уго Хумберт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Рейлли Опелька - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Уго Хумберт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Рейлли Опелька - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Уго Хумберт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Уго Хумберт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
9
16
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
87%
81%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
Игры 1/4 финала
24.10
Норвегия Каспер Рууд Испания Алехандро Давидович-Фокина
1
0
2
1
Отказ
24.10
Франция Уго Хумберт США Рейлли Опелька
2
0
7
6
6
4
Завершен
24.10
Бразилия Жоао Фонсека Канада Денис Шаповалов
2
1
3
6
6
3
4
1
Отказ
24.10
Канада Феликс Огер Алиассим Испания Хауме Мунар
0
1
3
6
0
0
Отказ
Комментарии к матчу
