Текстовая трансляция

Гейм 1 - Рейлли Опелька - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Уго Хумберт - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Рейлли Опелька - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Уго Хумберт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Рейлли Опелька - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Уго Хумберт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Рейлли Опелька - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Уго Хумберт - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Рейлли Опелька - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Уго Хумберт - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Рейлли Опелька - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Уго Хумберт - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Уго Хумберт - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Рейлли Опелька - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Уго Хумберт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Рейлли Опелька - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Уго Хумберт - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Рейлли Опелька - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 20 - Уго Хумберт - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 21 - Рейлли Опелька - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 22 - Уго Хумберт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0