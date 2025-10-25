Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Этан Муза - Ян Коберский 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville: Этан МузаЯн Коберский . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 03.

МСК, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 03
UTR Pro Knoxville
Этан Муза
Завершен
(6:1, 5:7, 1:6)
1 : 2
25 октября 2025
Ян Коберский
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Этан Муза - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ян Коберский - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Этан Муза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Этан Муза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Этан Муза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Этан Муза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Этан Муза - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Ян Коберский - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Этан Муза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Этан Муза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Этан Муза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ян Коберский - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ян Коберский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Ян Коберский - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ян Коберский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Этан Муза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Этан Муза - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Ян Коберский - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Ян Коберский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Ян Коберский - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Ян Коберский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Ян Коберский - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Этан Муза - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Ян Коберский - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Ян Коберский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 26 - Ян Коберский - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
4
7
Двойные ошибки
11
6
Выигрыш первой подачи
62%
66%
Реализация брейк - пойнтов
33%
62%
Комментарии к матчу
