24.10.2025

Смотреть онлайн Клемен Табур - Алексис Галарно 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brest, France: Клемен ТабурАлексис Галарно, 1/4 финала . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на корте Central.

МСК, 1/4 финала, Корт: Central
Brest, France
Клемен Табур
Завершен
(4:6, 6:3, 3:6)
1 : 2
24 октября 2025
Алексис Галарно
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Клемен Табур - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Алексис Галарно - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Алексис Галарно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Клемен Табур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Алексис Галарно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Алексис Галарно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Алексис Галарно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Алексис Галарно - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Алексис Галарно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Клемен Табур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Клемен Табур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Алексис Галарно - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Алексис Галарно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Алексис Галарно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Алексис Галарно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Алексис Галарно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Алексис Галарно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Клемен Табур - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Алексис Галарно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Алексис Галарно - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
11
3
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
72%
71%
Реализация брейк - пойнтов
50%
31%
Игры 1/4 финала
24.10
Франция Клемен Табур Канада Алексис Галарно
1
2
4
6
6
3
3
6
Завершен
24.10
Англия Артур Фери Франция Уго Гастон
0
2
6
7
5
7
Завершен
24.10
Франция Ден Added Италия Францеско Пассаро
0
2
6
7
6
7
Завершен
24.10
Италия Джулио Дзеппиери США Элиот Спиццирри
1
2
7
5
6
7
6
7
Завершен
Рейтинг WTA