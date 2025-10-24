24.10.2025
Смотреть онлайн Клемен Табур - Алексис Галарно 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brest, France: Клемен Табур — Алексис Галарно, 1/4 финала . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на корте Central.
МСК, 1/4 финала, Корт: Central
Brest, France
Завершен
(4:6, 6:3, 3:6)
(4:6, 6:3, 3:6)
1 : 2
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Клемен Табур - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Алексис Галарно - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Алексис Галарно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Клемен Табур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Алексис Галарно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Алексис Галарно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Алексис Галарно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Алексис Галарно - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Алексис Галарно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Клемен Табур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Клемен Табур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Алексис Галарно - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Алексис Галарно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Алексис Галарно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Алексис Галарно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Алексис Галарно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Алексис Галарно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Клемен Табур - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Алексис Галарно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Алексис Галарно - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
11
3
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
72%
71%
Реализация брейк - пойнтов
50%
31%
Комментарии к матчу